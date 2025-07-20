Vatikan Menuntut Penjelasan dari Rezim Zionis Mengenai Serangan Terhadap Sebuah Gereja di Gaza

Menurut laporan dari Kantor Berita AhlulBayt (AS) - Abna - Vatikan menyatakan keraguannya terhadap pernyataan para pejabat rezim Zionis mengenai serangan terhadap gereja Katolik di Jalur Gaza yang mereka klaim sebagai "kesalahan yang tidak disengaja", dan menuntut penjelasan resmi dan lengkap mengenai hal tersebut.

Serangan terhadap gereja-gereja dan properti umat Kristen di Gaza mengungkapkan upaya rezim Zionis untuk memecah-belah masyarakat Palestina dan menyelesaikan proyek pengungsian melalui perang dan kelaparan. Pesawat tempur rezim Zionis secara langsung menargetkan Gereja Keluarga Kudus di pusat kota Gaza pada Kamis, yang mengakibatkan kematian dan cedera beberapa orang, termasuk pastor gereja tersebut, serta kerusakan parah pada bangunannya.

Terkait hal ini, Kardinal Pietro Parolin, salah satu pejabat tinggi Vatikan, dalam wawancara dengan saluran "Rai" Italia menyatakan: "Mengingat laporan tentang tewasnya tiga orang dalam serangan terhadap Gereja Keluarga Kudus di kota Gaza dan terluka sembilan orang lainnya, termasuk pastor Italia dari gereja tersebut, insiden yang terjadi memerlukan penjelasan lengkap dari Israel."

Menurut laporan Kantor Berita Palestina "Ma'a", Parolin mengatakan: "Reaksi dan pernyataan yang telah dikeluarkan oleh Israel sejauh ini tidak cukup dan tidak sebanding dengan dimensi insiden yang terjadi, dan sangat wajar bagi kami untuk meragukan bahwa apa yang terjadi hanyalah kesalahan militer."

Sebelum wawancara ini, Paus Leo IV, pemimpin umat Katolik dunia, dan Benjamin Netanyahu, Perdana Menteri rezim Zionis, telah berbicara di telepon mengenai insiden tersebut, namun rinciannya belum dirilis hingga saat ini.

Vatikan dalam sebuah pernyataan menekankan: "Serangan terhadap tempat ibadah merupakan pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional, dan kami menuntut penghormatan terhadap tempat ibadah dan jaminan perlindungan jiwa warga sipil dalam kondisi apapun."