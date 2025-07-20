Seruan Mogok Nasional di Tepi Barat

Menurut laporan dari Kantor Berita AhlulBayt (AS) - Abna - berbagai kelompok di Tepi Barat menyerukan penduduk daerah tersebut untuk melakukan mogok nasional guna mendukung Jalur Gaza.

Penduduk Tepi Barat dijadwalkan hari ini, Minggu, berdasarkan seruan ini, untuk menyatakan penolakan mereka terhadap pengepungan Jalur Gaza dan kelaparan yang dialami penduduk daerah tersebut melalui mogok nasional.

Gerakan Perlawanan Islam Palestina (Hamas) juga, dalam sebuah pernyataan mendukung rencana ini, meminta umat Islam dan Arab untuk mengubah hari ini dan hari-hari mendatang menjadi hari kemarahan terhadap kebijakan penjajah.

Gerakan ini meminta para pejuang kemerdekaan umat Islam dan Arab serta pejuang kemerdekaan lainnya di dunia untuk bergabung dalam gerakan ini dengan mengadakan demonstrasi besar-besaran, solidaritas, dan mogok, demi menyelamatkan penduduk Jalur Gaza dari bahaya kematian akibat kelaparan dan kehausan.

Gerakan Hamas juga meminta semua pejuang kemerdekaan di dunia untuk menyatakan solidaritas dengan Jalur Gaza melalui tekanan politik, diplomatik, parlemen, buruh, dan mahasiswa, dan untuk terus mendukung bangsa Palestina hingga perang brutal berhenti dan pengepungan daerah tersebut berakhir.