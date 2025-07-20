Menteri Pertahanan Israel: Suriah Selatan Akan Tetap Menjadi Zona Bebas Senjata

Menurut laporan dari Kantor Berita Internasional AhlulBayt (AS) - Abna - surat kabar "The Jerusalem Post" mengutip "Yisrael Katz", Menteri Pertahanan rezim Zionis, melaporkan bahwa wilayah selatan Suriah harus tetap menjadi zona bebas senjata.

Katz, merujuk pada ketidakpercayaan Israel terhadap Ahmad al-Shara', kepala pemerintah sementara Suriah, menekankan: "Kelompok-kelompok yang saat ini menargetkan Druze, besok akan menargetkan Israel."

Dia juga mengumumkan kesepakatannya dengan Menteri Pertahanan AS, Pete Hegseth, untuk melaksanakan tindakan bersama dengan tujuan mengamankan kepentingan Israel dan Amerika Serikat di Timur Tengah.

Katz mengatakan bahwa dalam pertemuan yang efektif di Pentagon, ia membahas masalah-masalah strategis dan regional dengan mitranya dari Amerika.

Dalam konteks yang sama, media Israel melaporkan bahwa dua ribu personel militer dan keamanan Druze di Angkatan Darat Israel telah menyatakan kesiapan mereka untuk bertempur di samping Druze yang tinggal di provinsi Sweida, Suriah.

Bersamaan dengan itu, Kementerian Kesehatan rezim Zionis juga mengumumkan bahwa mereka sedang bersiap untuk mengirimkan peralatan medis dan obat-obatan ke provinsi Sweida, Suriah. Menurut laporan, bantuan ini akan ditransfer melalui lembaga keamanan dan militer Israel dan setelah mendapatkan izin yang diperlukan.

Rabu lalu, Israel melakukan serangan udara besar-besaran ke Damaskus, yang menargetkan gedung Kementerian Pertahanan, Markas Besar Umum Angkatan Darat, dan sekitar Istana Kepresidenan. Menyusul serangan ini, pasukan Israel dipindahkan ke Dataran Tinggi Golan yang diduduki. Para pejabat Israel mengklaim bahwa tindakan ini dilakukan untuk melindungi Druze di Suriah selatan.

Dalam konteks yang sama, Perdana Menteri rezim Zionis, Benjamin Netanyahu, dalam pesan video menyatakan bahwa Angkatan Darat Israel berupaya untuk Druze di Suriah.

Sebaliknya, beberapa pemimpin Druze di wilayah Sweida telah meminta intervensi internasional, yang juga mencakup permintaan bantuan langsung dari Israel.

Menurut laporan, Angkatan Darat Israel telah mengumumkan bahwa mereka telah menyerang beberapa target militer di Damaskus dan sekitar Istana Kepresidenan secara bersamaan dengan serangan terhadap Markas Besar Umum Angkatan Darat. Area lain termasuk kota-kota Qatana, Daraa, dan rute menuju area-area ini di selatan Suriah juga menjadi sasaran serangan.