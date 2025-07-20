Demonstrasi Warga Yordania Mendukung Penduduk Gaza

Menurut laporan dari Kantor Berita AhlulBayt (AS) - Abna - sumber-sumber berita melaporkan bahwa ribuan warga Yordania telah berdemonstrasi mengutuk pengepungan dan kelaparan yang dialami penduduk Jalur Gaza.

Ribuan warga Yordania, dengan mengadakan demonstrasi di lingkungan Al-Tafayleh di ibu kota negara tersebut, mengutuk kebijakan rezim Zionis dalam membunuh dan membuat kelaparan penduduk Jalur Gaza.

Para peserta demonstrasi menyatakan kesiapan penuh mereka untuk kehadiran militer dan membantu penduduk Gaza.

Para demonstran juga menyerukan kepada pemerintah Arab dan Islam untuk melaksanakan tugas agama, moral, dan kemanusiaan mereka terhadap bangsa Palestina.