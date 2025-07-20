  1. Home
Analis Zionis: Israel Sama Sekali Tidak Dekat dengan Kemenangan di Gaza

20 Juli 2025 - 12:35
Source: ABNA
Analis militer Avi Ashkenazi di surat kabar Ma'ariv memperingatkan bahwa Israel telah mencapai jalan buntu dalam perang Gaza dan tidak ada tanda-tanda kemenangan yang terlihat. Ia menekankan perlunya menghentikan konflik dan fokus pada perjanjian pertukaran tahanan.

Menurut laporan dari Kantor Berita Internasional AhlulBayt (AS) - Abna - Avi Ashkenazi, analis militer surat kabar Ma'ariv, dalam analisis barunya menyatakan bahwa rezim Zionis telah terjebak dalam rawa perang Gaza dan tidak ada tanda-tanda mendekati kemenangan.

Ia menekankan bahwa sudah waktunya bagi manuver media untuk berakhir dan perang ini dihentikan.

Ashkenazi merujuk pada masalah militer Israel, termasuk kelelahan pasukan dan kekurangan peralatan canggih, dan menyerukan penghentian konflik serta upaya untuk mencapai perjanjian pertukaran tahanan.

