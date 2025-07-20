Analis Zionis: Israel Sama Sekali Tidak Dekat dengan Kemenangan di Gaza

Menurut laporan dari Kantor Berita Internasional AhlulBayt (AS) - Abna - Avi Ashkenazi, analis militer surat kabar Ma'ariv, dalam analisis barunya menyatakan bahwa rezim Zionis telah terjebak dalam rawa perang Gaza dan tidak ada tanda-tanda mendekati kemenangan.

Ia menekankan bahwa sudah waktunya bagi manuver media untuk berakhir dan perang ini dihentikan.

Ashkenazi merujuk pada masalah militer Israel, termasuk kelelahan pasukan dan kekurangan peralatan canggih, dan menyerukan penghentian konflik serta upaya untuk mencapai perjanjian pertukaran tahanan.

342/