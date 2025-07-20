Kecaman Araghchi terhadap Posisi Bias Sebagian Negara dalam Membenarkan Tindakan Agresif Rezim Zionis

Menurut laporan dari Kantor Berita Internasional AhlulBayt (AS) - Abna - dari Kementerian Luar Negeri, Menteri Luar Negeri Republik Islam Iran Araghchi dan Menteri Luar Negeri Swiss Ignazio Cassis hari ini (Sabtu) melakukan percakapan telepon untuk membahas perkembangan regional dan isu-isu hubungan bilateral.

Menteri Luar Negeri Republik Islam Iran, merujuk pada agresi militer rezim Zionis dan Amerika Serikat terhadap Iran serta pelanggaran mencolok terhadap prinsip-prinsip Piagam PBB dan hukum internasional, menekankan perlunya sikap tegas dari semua negara dalam mengutuk pelanggaran hukum yang jelas ini dan meminta pertanggungjawaban para agresor.

Ia, sambil mengkritik posisi bias beberapa negara Eropa dalam membenarkan tindakan agresif rezim Zionis dan Amerika Serikat, memperingatkan bahwa perilaku semacam itu akan menormalisasi dan mempromosikan pelanggaran hukum serta memperparah ketidakamanan di tingkat regional dan global.

Menteri Luar Negeri Swiss juga, merujuk pada posisi negaranya dalam membela diplomasi dan menyatakan kesiapan untuk segala upaya baik dalam hal ini, menggambarkan serangan militer terhadap fasilitas nuklir Iran sebagai pelanggaran hukum internasional dan menekankan pentingnya melanjutkan upaya untuk mencegah eskalasi ketegangan dan ketidakamanan.