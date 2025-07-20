Menurut laporan dari Kantor Berita AhlulBayt (AS) - Abna - Dr. Mohammad Bagher Ghalibaf, Ketua Parlemen Republik Islam Iran, dalam pidato pembukaan sidang pleno pagi ini (Minggu, 19 Juli 2025), menyatakan bahwa kini telah jelas bagi semua bahwa musuh telah menderita pukulan besar dari rakyat Iran dalam perang 12 hari yang dipaksakan, mengatakan: "Penghalang terbesar musuh dari campur tangan kembali di Iran tercinta adalah kohesi nasional yang telah disaksikan dunia. Tidak diragukan lagi, menjaga kohesi ini adalah tugas terbesar setiap warga Iran, dan syarat untuk kohesi ini adalah menganggap Pemimpin Tertinggi Revolusi sebagai penentu akhir yang menjadi tumpuan kepercayaan."

Ketua Parlemen Republik Islam Iran selanjutnya menganggap pernyataan bijak Pemimpin Revolusi yang bijaksana dalam pertemuan dengan pejabat peradilan sebagai pedoman bagi para elit dan sumber dorongan bagi rakyat, dan menyatakan: "Menganggap pekerjaan besar bangsa dalam mengalahkan musuh sebagai 'urusan nasional' adalah konsep penting yang beliau tekankan."

Ia menambahkan: "Musuh Iran menderita kekalahan terbesar dari bangsa Iran; tangan bangsa inilah yang menampar wajah musuh. Bangsa ini memiliki ikatan yang mendalam dengan negaranya, dan mereka yang tidak memiliki negara, bangsa bayaran, atau tentara bayaran pengembara tidak mampu memahami hubungan historis bangsa Iran dengan negara mereka. Rakyat Iran adalah penangkal sihir dari rencana musuh-musuh Iran."

Dr. Ghalibaf selanjutnya menyatakan bahwa penegasan Pemimpin Tertinggi Revolusi bahwa persatuan individu-individu dengan orientasi politik yang berbeda dan terkadang berlawanan, serta dengan bobot keagamaan yang berbeda, dianggap sebagai persatuan nasional yang agung, menciptakan tugas berat bagi para elit dan pejabat. Ia menyatakan: "Misi Pemimpin Revolusi yang bijaksana kepada kita semua adalah untuk menjadi penjaga urusan nasional ini, dan wajib bagi semua untuk menghindari apa pun yang melemahkan persatuan dan kesatuan ini, dan berdiri teguh di hadapan mereka yang diuntungkan dari perpecahan dan perselisihan."

Ketua badan legislatif tersebut selanjutnya menekankan bahwa tidak boleh ada yang diizinkan untuk membangun sarang atau tempat tinggal bagi dirinya sendiri atau faksi politiknya dalam celah perbedaan pendapat, dan mengatakan: "Berbagai individu, karena kebencian atau kemarahan terhadap Iran atau sistem, atau karena kelompok-kelompok politik, melihat kelangsungan hidup mereka dalam mencengkeram wajah pemersatu sistem. Namun, bangsa Iran telah bertekad untuk berempati dan bersatu, dan insya Allah, urusan nasional ini akan semakin kuat setiap hari."

Ia juga menganggap arah yang ditetapkan oleh Pemimpin Revolusi di bidang perilaku sebagai penentu akhir yang jelas bagi semua, terutama pasukan revolusioner dan pemilik mimbar, dan menambahkan: "Protes karena ketidaktahuan dan ketidaksabaran, serta desakan pada pandangan atau nada yang salah dan tidak dipikirkan, dengan nama atau judul apa pun, merugikan negara dan harus dihindari."

Dr. Ghalibaf melanjutkan: "Namun, kebijakan yang beliau tetapkan untuk diplomasi dan lapangan, dan yang menetapkan bahwa Iran di semua bidang hanya akan masuk dengan tangan penuh dan dari posisi kekuatan, adalah mercusuar bagi aparat kebijakan luar negeri dan angkatan bersenjata, menunjukkan bahwa strategi utama adalah memperkuat Iran di berbagai bidang dan akan membuat musuh, alih-alih mengejar perdamaian yang dipaksakan atau perang yang dipaksakan, bertanggung jawab atas tuntutan sah rakyat Iran."

Ketua lembaga legislatif negara itu menambahkan: "Kami percaya bahwa jika semua bertindak di bawah pedoman Pemimpin Revolusi dan terutama memperhatikan pemeliharaan kohesi nasional, dengan menganggapnya sebagai penentu akhir, tidak hanya setiap agresi baru terhadap negara kita akan dicegah, tetapi musuh akan terpaksa menerima hak-hak rakyat Iran."

Ia selanjutnya menyatakan mengenai agresi brutal rezim Zionis terhadap Damaskus: "Iran selalu berdiri di samping rakyat Suriah dan membela integritas dan keutuhan wilayah negara ini. Namun, agresi luas rezim Zionis terhadap individu-individu yang diwakili dan berafiliasi dengan sistem dominasi membawa pesan-pesan penting."

Dr. Ghalibaf melanjutkan: "Umat Islam hari ini telah memahami bahwa Damaskus tidak akan menjadi ibu kota terakhir negara Islam yang diserang oleh rezim ini, dan pemerintah serta umat Islam, sebelum api ini melalap mereka, harus bersatu untuk mengikat anjing berantai Amerika; tujuan rezim adalah destabilisasi, perlucutan senjata, disintegrasi negara-negara dunia Islam, dan perluasan wilayah."

Ketua Parlemen Republik Islam Iran selanjutnya memperingatkan bahwa pemerintah yang mendefinisikan keamanan mereka dalam kerjasama dengan keserakahan rezim kriminal ini, harus tahu bahwa mereka berada di dalam gelembung di tengah lautan badai dan tidak memiliki banyak waktu untuk menjaga integritas wilayah mereka, dan mengatakan: "Rezim Zionis adalah musuh segala jenis perdamaian, stabilitas, kedaulatan, dan integritas wilayah di seluruh wilayah, dan satu-satunya bahasa yang dipahaminya adalah bahasa kekuatan."

Ia menambahkan: "Pemboman semua fasilitas pertahanan Suriah dalam beberapa bulan terakhir dan serangan terhadap Damaskus serta ancaman pendudukan wilayah dan upaya nyata untuk disintegrasi negara ini, adalah kebenaran yang jelas bagi orang-orang naif yang berpikir bahwa ketaatan pada anjing gila yang tak terkendali ini akan membawa perdamaian dan stabilitas. Sekarang saatnya bagi negara-negara Islam untuk berani dan berdiri di hadapan rezim totaliter ini dengan dukungan umat Islam dan mendorongnya mundur."

Dr. Ghalibaf juga menganggap embargo senjata terhadap rezim apartheid Zionis oleh 11 negara dalam pertemuan Bogota sebagai tindakan berani yang dapat menjadi model praktis untuk menghadapi rezim ini secara efektif, dan menambahkan: "Negara-negara Muslim memiliki kapasitas ekonomi yang besar untuk menekan rezim ini yang harus, dengan melampaui sekadar mengeluarkan pernyataan, benar-benar masuk ke lapangan untuk menghentikan ekspansionisme dan mesin genosida rezim Zionis dan menyelamatkan diri dari rencana masa depannya."

Ia menambahkan: "Di dunia saat ini, pelapor PBB untuk hak asasi manusia di Palestina yang diduduki, Ibu Francesca Albanese, yang dalam tindakan langka, secara teratur dan akurat mendokumentasikan dan mengumumkan genosida dan apartheid rezim kepada dunia, dikenai sanksi oleh Amerika Serikat. Di dunia di mana para penjaga kebenaran disanksi dan para penjahat perang didorong, negara-negara merdeka harus berani berdiri di hadapan para agresor internasional ini atau menyaksikan kematian bertahap dan disintegrasi negara mereka."

Ketua Parlemen Republik Islam Iran akhirnya mencatat: "Hari ini, setelah jelas bagi semua rencana jahat apa yang telah dirancang untuk melucuti senjata dan menghancurkan seluruh wilayah, kami yakin, dengan pertolongan Allah, halaman baru perlawanan terhadap genosida, kejahatan, dan pendudukan rezim Zionis di kawasan dan dunia akan dibuka."