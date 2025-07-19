Kini, Seruan Revolusi Asyura Lebih Dibutuhkan dari Sebelumnya

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Ayatullah Sayyid Abdullah al-Ghuraifi, ulama terkemuka Syiah Bahrain, dalam khutbah Jumatnya menegaskan bahwa masyarakat Bahrain kini lebih dari sebelumnya membutuhkan seruan reformasi Asyura.

Ia menekankan pentingnya menghidupkan kembali ajaran Imam Husain (as) untuk melawan kezaliman dan membangun kembali nilai-nilai kemanusiaan. "Selama kebatilan, kezaliman, dan tirani masih ada, maka seruan Husain dan Asyura harus terus hidup," ujarnya.

Menurutnya, Imam Husain (as) adalah simbol nilai, prinsip, dan cita-cita luhur; sementara Asyura merupakan lambang perdamaian, keamanan, dan pengorbanan. "Para pecinta Husain bersatu dalam cinta, dan para pencari kebenaran bersatu dalam penghormatan."

Al-Ghuraifi menutup dengan penegasan bahwa para reformis akan menemukan persatuan dalam jalan Husain (as), dan seluruh kaum tertindas dunia terinspirasi oleh kemuliaannya. Karena itu, kebutuhan terhadap Asyura tak akan pernah berakhir.