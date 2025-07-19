Israel Memanfaatkan Krisis Kemanusiaan di Provinsi Sweida Suriah

Menurut laporan dari Kantor Berita Internasional Ahlulbait (ABNA), Provinsi Sweida Suriah menghadapi krisis kemanusiaan yang semakin parah, dan penduduk di wilayah ini menghadapi pemutusan air yang hampir total serta kekurangan makanan dan obat-obatan yang parah. Hal ini menyebabkan penduduk provinsi tersebut segera menyerukan pembentukan koridor kemanusiaan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka.

Berdasarkan laporan "Observatorium Suriah untuk Hak Asasi Manusia", permintaan ini diajukan setelah krisis baru-baru ini semakin intensif; di mana penduduk menggambarkan kondisi saat ini sebagai tidak tertahankan; sementara layanan dasar sepenuhnya terganggu dan penyediaan kebutuhan sehari-hari telah menjadi tantangan besar.

Penduduk Provinsi Sweida memperingatkan bahwa kelanjutan situasi ini tanpa intervensi dapat menyebabkan bencana kemanusiaan skala penuh dan telah meminta masyarakat internasional untuk bertindak menciptakan koridor yang aman dan segera untuk masuknya makanan dan obat-obatan.

Dalam kondisi seperti ini, Israel berusaha memanfaatkan krisis ini. Menurut media, "Gideon Sa'ar", Menteri Luar Negeri rezim Zionis, telah mengumumkan bahwa ia telah mengeluarkan perintah untuk mengalokasikan 700 ribu dolar untuk mengirim bantuan kemanusiaan ke Provinsi Sweida Suriah.