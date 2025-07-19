Allamah Khatib: Bahaya Proyek Zionis dan Dampak Perang Suriah Mengancam Lebanon

Menurut laporan dari Kantor Berita Internasional Ahlulbait (ABNA), Allamah Syekh Ali Khatib, Wakil Presiden Majelis Syiah Islam Tinggi Lebanon, menekankan: "Apa yang terjadi hari ini di Suriah selatan, atau di pantai Suriah, atau di Suriah utara, tidak menguntungkan siapa pun, melainkan sepenuhnya sejalan dengan proyek Barat dan Amerika untuk menghadapi garis perlawanan di kawasan itu; perlawanan yang membutuhkan semua unsurnya untuk menghadapi bahaya."

Dalam khotbah Jumat di markas Majelis Syiah Islam Tinggi Lebanon di Dahiyeh selatan Beirut, ia memperingatkan bahwa bahaya utama adalah proyek Zionis yang hari ini telah maju hingga menyerang Iran, dan serangan ini dilakukan melalui beberapa negara Arab, bahkan beberapa negara Arab berpartisipasi dalam menjatuhkan rudal Iran yang ditembakkan ke arah Palestina.

Syekh Khatib, sambil memperingatkan pihak-pihak Suriah, mengatakan: "Jika ada yang berpikir bahwa ia dapat mengalahkan yang lain, ia salah; proyek utamanya adalah membagi Suriah. Pengalaman yang sama terjadi di Lebanon, tetapi rakyat Lebanon mampu mengatasinya dan mencapai kesepakatan Taif. Tetapi di mana kesepakatan Taif? Mengapa tidak dilaksanakan? Siapa yang mencegah pelaksanaannya?"

Dia menambahkan, berbicara kepada rakyat Lebanon: "Persatuan dan keamanan Lebanon dalam kondisi kawasan saat ini menghadapi bahaya serius; apa yang terjadi di Suriah dapat memiliki konsekuensi berbahaya bagi Lebanon, dan kita tidak boleh membiarkan negara kita terseret ke dalamnya. Apa yang terjadi di Suriah tidak hanya berkaitan dengan Suriah, tetapi menargetkan seluruh kawasan Arab dan khususnya Lebanon."

Allamah Khatib, merujuk pada upaya AS untuk melemahkan perlawanan Lebanon, mengatakan: "Barat, khususnya Amerika, di masa lalu mencoba menargetkan perlawanan di Lebanon tetapi gagal. Sekarang ia mencoba masuk dari pintu lain. Apa yang terjadi hari ini di Suriah selatan, tidak terlepas dari rencana Amerika. Mereka ingin mendorong rakyat Lebanon ke dalam konflik internal untuk memaksa perlawanan melucuti senjatanya."

Dia memperingatkan: "Rakyat Lebanon harus sadar; memprovokasi konflik sektarian di Suriah selatan, karena hubungan demografis antara Lebanon dan Suriah, dapat menyeretnya ke Lebanon. Tujuan akhirnya adalah mengepung perlawanan dan menyeretnya ke dalam konflik internal."

Dia mengakhiri dengan meminta Presiden Lebanon dan pejabat lainnya di negara itu untuk segera bertindak mengadakan konferensi dialog nasional untuk melindungi Lebanon dari konsekuensi peristiwa Suriah.

Dia berkata: "Jika kita tidak dapat memengaruhi medan Suriah, kita setidaknya harus memiliki kohesi internal di Lebanon. Jika api berkobar di Lebanon, tidak akan ada lagi jejak negara dan komunitasnya yang tersisa. Nasib kita sama; kita berada di kapal yang sama. Jika api jatuh di hutan kita, tidak ada rumah yang akan selamat."