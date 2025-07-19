718 Orang Tewas di Suriah Selatan Sejauh Ini

Menurut laporan dari Kantor Berita Ahlulbait (ABNA), Syrian Observatory for Human Rights dalam sebuah laporan menulis: "Jumlah korban bentrokan di Provinsi Sweida, Suriah selatan, telah meningkat menjadi 718 orang."

Sementara itu, Kementerian Kesehatan Al-Sharq mengumumkan jumlah korban tewas di Provinsi Sweida di selatan negara itu sebanyak 260 orang.

Berdasarkan laporan kementerian ini, selama periode kerusuhan ini, 1.698 orang lainnya juga terluka.

Jaringan Al-Mayadeen juga mengutip Dewan Fatwa Tertinggi Suriah yang menyatakan: "Di antara prinsip-prinsip pasti agama Islam adalah haramnya pengkhianatan dan kerja sama dengan musuh Zionis yang khianat; permusuhan Israel adalah hal yang pasti dan tidak dapat dibantah."

Dewan Fatwa Suriah menambahkan: "Membunuh anak-anak dan wanita, menyerang warga sipil dan yang lemah, serta mengusir mereka dari rumah mereka — terlepas dari afiliasi agama dan etnis — adalah haram."

Lembaga keagamaan Suriah ini mengumumkan: "Harus ada perbedaan antara mereka yang mencari perlindungan pada musuh dan sesama warga negara yang berbagi dalam masyarakat, sama seperti setiap pelanggaran terhadap warga Suriah adalah haram."

Dewan Fatwa Suriah mengatakan: "Pemerintah berkewajiban untuk melindungi semua warga negara tanpa diskriminasi, menegakkan keamanan, mencegah perselisihan, menghalangi penyerang, dan memberikan bantuan kepada mereka yang terkena dampak."