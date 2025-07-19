Sekretaris Jenderal Hizbullah: Senjata Perlawanan, Penjamin Keamanan Lebanon Menghadapi Ancaman Israel

Menurut laporan dari Kantor Berita Internasional Ahlulbait (ABNA), Syekh Naim Qassem, Sekretaris Jenderal Hizbullah, dalam pidatonya pada upacara peringatan "Syahid Ali Karaki (Abul Fadl), salah satu komandan Hizbullah, mencatat: Perlawanan (pejuang Hizbullah) mencegah penjajah mencapai Beirut selama pertempuran 'Awli Al-Ba's' (perang rezim Zionis baru-baru ini melawan Lebanon)."

Dia menjelaskan: "Perlawanan berkomitmen pada ketentuan perjanjian gencatan senjata, tetapi Israel tidak mematuhinya, dan seluruh dunia menyaksikan (ketidakpatuhan penjajah)."

Syekh Naim Qassem mengatakan: "Hizbullah sepenuhnya menerapkan perjanjian gencatan senjata di selatan Sungai Litani, dan pemerintah Lebanon mengerahkan pasukan militer sejauh yang bisa."

Sekretaris Jenderal Hizbullah mencatat: "Kami sebagai pemerintah Lebanon, Hizbullah, dan semua pejuang perlawanan, menerapkan semua ketentuan perjanjian, tetapi Israel tidak menerapkan satu pun ketentuan perjanjian."

Syekh Naim Qassem menambahkan: "Seluruh dunia mengakui bahwa Israel melanggar perjanjian gencatan senjata sebanyak 3800 kali."

Sekretaris Jenderal Hizbullah melanjutkan: "Mereka (Zionis) menyadari bahwa perjanjian itu demi kepentingan Lebanon, dan karena itu mereka menuntut modifikasi perjanjian dan beralih ke tekanan lapangan untuk dapat menerapkan perubahan yang mereka inginkan."

Dia berkata: "Hari ini Amerika mengusulkan perjanjian baru, yang berarti bahwa semua agresi dan pelanggaran perjanjian selama delapan bulan terakhir, seolah-olah tidak pernah terjadi (Amerika sepenuhnya mengabaikan semua agresi rezim Zionis dan pelanggaran gencatan senjata yang terus-menerus)."

Sekretaris Jenderal Hizbullah menyatakan bahwa satu-satunya dalih dalam agresi ini adalah melucuti senjata Hizbullah, karena mereka (Amerika) ingin melucuti senjata perlawanan untuk meyakinkan Israel.

Syekh Naim Qassem berkata: "Mengapa Israel menyerang Suriah dan menargetkan negara ini padahal tidak ada ancaman yang mengancam rezim ini di negara tersebut?"

Dia menambahkan: "Mereka ingin mencegah setiap gerakan yang mungkin menjadi perlawanan terhadap ekspansionisme Israel di wilayah tersebut dan menyerang apa pun yang mungkin menjadi ancaman bagi mereka."

Sekretaris Jenderal Hizbullah menekankan bahwa pemerintah AS berkoordinasi dengan Israel dalam perang ini dan berusaha memperluas pengaruhnya di wilayah tersebut.

Syekh Naim Qassem selanjutnya merujuk pada perang 12 hari yang dipaksakan oleh rezim Zionis dan AS baru-baru ini terhadap Iran dan menyatakan: "Mengapa Israel menyerang Iran dengan dalih nuklir padahal semua inspektur (Badan Tenaga Atom Internasional) telah membuktikan bahwa program nuklir Iran adalah damai? Terbukti bahwa tujuan Israel adalah untuk menghancurkan Iran, tetapi Teheran berhasil meraih kemenangan."

Sekretaris Jenderal Hizbullah menekankan bahwa Israel adalah ekspansionis dan ancaman nyata.

Syekh Naim Qassem kemudian merujuk pada perkembangan di Lebanon dan berkata: "Kami, sebagai Gerakan Hizbullah dan Gerakan Amal, memahami bahwa perlawanan dan masyarakat pendukungnya, serta Lebanon dan semua komunitasnya, menghadapi ancaman eksistensial."

Dia mencatat: "Kita hari ini menghadapi ancaman dari Israel dan lengan-lengan Israel yang mungkin digunakan di tempat lain, yang merupakan bahaya terbesar bagi Lebanon."

Sekretaris Jenderal Hizbullah: Selama Kami Hidup, Israel Tidak Akan Pernah Mampu Mencapai Tujuannya

Syekh Naim Qassem berkata: "Mereka berusaha membentuk 'Israel Besar' dengan membagi dan memecah negara-negara di wilayah tersebut."

Dia menambahkan: "Memprovokasi perselisihan dan menganeksasi Lebanon ke kekuatan regional adalah masalah yang berbahaya."

Sekretaris Jenderal Hizbullah melanjutkan: "Lebanon menghadapi tiga bahaya nyata: rezim Israel, lengan-lengan ISIS-nya di perbatasan timur (takfiri Suriah), dan Amerika Serikat."

Dia berkata: "Masalahnya bukan pelucutan senjata, melainkan ini adalah langkah dari tindakan ekspansionis Israel. Senjata adalah penghalang bagi rezim ini, karena telah membuat Lebanon berdiri tegak (berdiri dan melawan) dan mencegah ekspansionisme Israel."

Sekretaris Jenderal Hizbullah menyatakan bahwa judul utama pencapaian perlawanan adalah kebebasan, perlindungan Lebanon, pencegahan pemukiman Zionis, dan pencegahan dominasi rezim Zionis atas kekayaan dan masa depan Lebanon.

Syekh Naim Qassem menekankan perlunya mempertahankan senjata perlawanan untuk menghadapi bahaya besar yang mengancam Lebanon, dan berkata: "Kita semua harus bersatu dan satu suara dalam hal ini dan berupaya untuk prioritas ini."

Sekretaris Jenderal Hizbullah menekankan bahwa rezim Israel tidak akan pernah bisa mengambil senjata kami dan kami siap untuk membela diri jika ada agresi Israel.

Dia menyatakan: "Selama kami hidup, Israel tidak akan pernah mampu mencapai tujuannya."

Syekh Naim Qassem berkata kepada musuh-musuh Lebanon: "Saya meminta Anda untuk tidak mengandalkan perpecahan Syiah-Syiah, karena ada kerja sama strategis yang nyata antara Hizbullah dan Gerakan Amal."