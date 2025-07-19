Menurut laporan dari Kantor Berita Internasional Ahlulbait (ABNA), Menteri Luar Negeri Republik Islam Iran menerbitkan laporan di jaringan sosial X tentang percakapan semalamnya dengan menteri luar negeri tiga negara Eropa (Inggris, Jerman, Prancis) dan kepala kebijakan luar negeri Eropa.

Sayyid Abbas Araghchi menulis di jaringan sosial X (Twitter): "Tadi malam saya mengadakan konferensi video bersama dengan menteri luar negeri tiga negara Eropa (E3) dan kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa, dan saya dengan jelas menyatakan poin-poin berikut: Amerika Serikat-lah yang menarik diri dari kesepakatan yang dicapai selama dua tahun dan dengan koordinasi Uni Eropa pada tahun 2015 — bukan Iran; dan Amerika Serikat-lah yang meninggalkan meja perundingan pada bulan Juni tahun ini dan memilih opsi militer sebagai gantinya — bukan Iran."

"Setiap putaran negosiasi baru hanya akan mungkin jika pihak lawan siap untuk kesepakatan nuklir yang adil, seimbang, dan berdasarkan kepentingan bersama."

"Jika Uni Eropa dan tiga negara Eropa ingin berperan, mereka harus bertindak bertanggung jawab dan meninggalkan kebijakan usang berupa ancaman dan tekanan, termasuk ancaman untuk menerapkan mekanisme 'snapback' yang tidak memiliki dasar moral dan hukum apa pun."