Baghaei: Pendekatan Eropa terhadap Suriah adalah Contoh Nyata Manipulasi Realitas

Menurut laporan dari Kantor Berita Ahlulbait (ABNA), Ismail Baghaei, juru bicara Kementerian Luar Negeri, menanggapi pernyataan Layanan Eksternal Uni Eropa yang menggambarkan agresi militer rezim Zionis terhadap Suriah sebagai "eskalasi ketegangan di tanah Suriah", dengan menulis: Uni Eropa menggambarkan agresi militer Israel yang jelas sebagai "eskalasi ketegangan di tanah Suriah", dan dengan demikian bahkan mengabaikan pura-pura mematuhi prinsip-prinsip etika.

Dia menyatakan: Ini adalah contoh nyata manipulasi realitas dan menyembunyikan "keterlibatan" di balik kedok "diplomasi."

Baghaei menambahkan: Iran, dengan sejarah yang membanggakan dalam melawan agresi dan perilaku melanggar hukum, dengan tegas menolak perlakuan selektif dan standar ganda.

Dia juga menulis: Seperti biasa, kami bersama rakyat Suriah dan dengan lantang mendukung kedaulatan nasional dan integritas wilayah Suriah.