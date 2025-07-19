Reaksi Mohsen Rezaei terhadap Perkembangan Terkini di Suriah

Menurut laporan dari Kantor Berita Ahlulbait (ABNA), mantan Panglima IRGC selama Perang yang Dipaksakan, Mohsen Rezaei, telah bereaksi terhadap perkembangan terkini di Suriah dan pecahnya konflik militer di negara tersebut.

Mohsen Rezaei, dalam akunnya di jejaring sosial X, merujuk pada perkembangan terkini di Suriah dan menulis: " 'Perdamaian melalui kekuatan' berarti: serahkan Golan, terima persyaratan Tel Aviv, buka pintu bagi Amerika, dan jangan protes jika Anda dibom. Ini adalah hukum baru dan tidak tertulis di wilayah ini. Bangunlah, wahai bangsa Arab!"