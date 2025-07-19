  1. Home
Reaksi Mohsen Rezaei terhadap Perkembangan Terkini di Suriah

19 Juli 2025 - 11:48
News ID: 1709332
Source: ABNA
Reaksi Mohsen Rezaei terhadap Perkembangan Terkini di Suriah

Mantan Panglima Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) selama Perang yang Dipaksakan telah bereaksi terhadap perkembangan terkini di Suriah dan pecahnya konflik militer di negara tersebut.

Menurut laporan dari Kantor Berita Ahlulbait (ABNA), mantan Panglima IRGC selama Perang yang Dipaksakan, Mohsen Rezaei, telah bereaksi terhadap perkembangan terkini di Suriah dan pecahnya konflik militer di negara tersebut.

Mohsen Rezaei, dalam akunnya di jejaring sosial X, merujuk pada perkembangan terkini di Suriah dan menulis: " 'Perdamaian melalui kekuatan' berarti: serahkan Golan, terima persyaratan Tel Aviv, buka pintu bagi Amerika, dan jangan protes jika Anda dibom. Ini adalah hukum baru dan tidak tertulis di wilayah ini. Bangunlah, wahai bangsa Arab!"

