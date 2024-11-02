Kematian 82 Warga Lebanon dalam 24 Jam Terakhir akibat Serangan Tentara Israel

Menurut Kantor Berita Internasional Ahlulbait - ABNA - Kementerian Kesehatan Lebanon mengumumkan angka terbaru syuhada perang rezim Zionis melawan Lebanon. Berdasarkan laporan ini, 82 warga Lebanon syahid akibat serangan udara rezim Zionis di berbagai daerah Lebanon dalam 24 jam terakhir, dan dalam serangan ini, 180 orang terluka.

Serangan menyeluruh pesawat tempur tentara rezim Zionis terhadap desa-desa dan pemukiman di wilayah Bekaa di timur Lebanon dalam 24 jam terakhir mengakibatkan 63 orang syahid dan 110 orang terluka. Dengan demikian, perang total tentara rezim Zionis melawan Lebanon sejauh ini telah meninggalkan 2792 syuhada dan 12772 terluka.