Komandan Militer Zionis Terbunuh dalam Serangan Perlawanan Palestina

Menurut Kantor Berita Internasional ABNA, rezim Zionis mengakui kematian komandan brigade selatan tentara rezim ini selama serangan Hamas. Pernyataan tentara Israel menyatakan bahwa Assaf Hamami, 41 tahun, komandan brigade selatan tentara Israel, tewas dalam serangan 7 Oktober dan jenazahnya berada di Jalur Gaza.

Beberapa jam yang lalu, tentara Israel mengkonfirmasi kematian 4 tentara lagi, sehingga jumlah tentara Israel yang tewas sejak dimulainya serangan darat di Gaza menjadi 72 orang. Dengan demikian, menurut informasi yang dipublikasikan tentara Zionis, jumlah kematian tentara rezim ini sejak awal konflik telah mencapai 396 orang.