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Warga Bekasi Padati Jalan-Jalan Nyatakan Dukungan pada Palestina

12 November 2023 - 17:44
Kode berita: 1410935
Warga Bekasi Padati Jalan-Jalan Nyatakan Dukungan pada Palestina

Puluhan ribu warga Indonesia di kota Bekasi menggelar aksi unjukrasa mendukung Palestina sembari mengecam kejahatan rezim Zionis yang sedang melakukan genosia terang-terangan atas warga sipil Palestina di Gaza.

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Menurut Kantot Berita Internasional ABNA, puluhan ribu warga Indonesia di kota Bekasi menggelar aksi unjukrasa mendukung Palestina sembari mengecam kejahatan rezim Zionis yang sedang melakukan genosia terang-terangan atas warga sipil Palestina di Gaza. Sembari mengibarkan bendera Palestina aksi demonstran juga menyerukan boikot produk-produk Israel. Aksi yang digelar Minggu (12/11) itu diikuti berbagai lapisan masyarakat, termasuk jajaran pemerintah kota Bekasi.