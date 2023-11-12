Warga Bekasi Padati Jalan-Jalan Nyatakan Dukungan pada Palestina

Menurut Kantot Berita Internasional ABNA, puluhan ribu warga Indonesia di kota Bekasi menggelar aksi unjukrasa mendukung Palestina sembari mengecam kejahatan rezim Zionis yang sedang melakukan genosia terang-terangan atas warga sipil Palestina di Gaza. Sembari mengibarkan bendera Palestina aksi demonstran juga menyerukan boikot produk-produk Israel. Aksi yang digelar Minggu (12/11) itu diikuti berbagai lapisan masyarakat, termasuk jajaran pemerintah kota Bekasi.