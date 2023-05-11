Satu Tahun Kasus Penembakan Shireen Abu Akleh; Belum juga ada Keadilan

Menurut Kantor Berita ABNA, satu tahun sejak reporter televisi Al Jazeera Shireen Abu Akleh dibunuh oleh pasukan Israel, tuntutan keadilan tetap tidak terjawab. Jaringan Media Al Jazeera mengajukan permintaan resmi ke Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) untuk menyelidiki dan mengadili mereka yang bertanggung jawab atas penembakan jurnalis veteran pada 11 Mei, saat dia meliput serangan militer Israel di sebuah kamp pengungsi di Jenin, di wilayah pendudukan utara.

Pada 11 Mei tahun lalu, tentara Zionis Israel menembak jurnalis Aljazeera yang bertugas di Palestina Shireen Abu Akleh bersama Ali al-Samudi, produser televisi Aljazeera di kota Jenin yang terletak di utara Tepi Barat.

Abu Akleh bekerja sebagai jurnalis Al Jazeera sejak tahun 1997, setahun setelah jaringan ini diluncurkan. Dalam aksi penembakan yang dilakukan dari jarak 100 hingga 150 meter itu, jurnalis Shireen Abu Aqla gugur syahid dan produser Ali al-Samudi terluka.

Bukti yang diberikan dalam permintaan, yang diajukan pada Desember 2022, termasuk penyelidikan komprehensif selama enam bulan oleh jaringan tersebut, mengumpulkan laporan saksi dan rekaman video, di antara materi lainnya.



ICC telah mengakui penerimaannya, namun belum ada langkah lebih lanjut yang diambil. Serangan yang dengan sengaja menargetkan jurnalis, sebagai warga sipil, merupakan kejahatan perang.

“Kami sangat ingin melanjutkan dan memastikan bahwa kasus ini diselidiki dengan cepat sehingga bukti dapat dikumpulkan dan mereka yang bertanggung jawab diidentifikasi, termasuk mereka yang memegang komando,” kata Rodney Dixon KC, penasihat Al Jazeera untuk kasus ICC.

“Kami berharap hari jadi ini akan menjadi pengingat yang serius akan perlunya keadilan tanpa penundaan. Kami akan menindaklanjuti dengan Kantor Kejaksaan untuk mencari tahu apa kronologinya.”

Keluarga Abu Akleh yang berusia 51 tahun, seorang penduduk asli Yerusalem dan berkewarganegaraan ganda Palestina-Amerika, mengatakan mereka juga tidak memiliki informasi tentang penanganan kasus tersebut oleh pengadilan.

Palestina menjadi anggota ke-123 ICC pada tahun 2015. Selama tahun 2020, pengadilan yang berbasis di Den Haag mempertimbangkan bahwa mereka memiliki yurisdiksi hukum atas Palestina – sebuah pihak dalam ICC – dan dapat menjawab pertanyaan hukum seputar penyelidikan potensial atas “Situasi di Palestina”.

Berdasarkan Pasal 19(1) Statuta Roma – perjanjian yang membentuk pengadilan – badan hukum berkewajiban untuk memastikannya memiliki kekuatan yurisdiksi untuk menyelidiki situasi tertentu.

Pada tahun 2021, mantan kepala jaksa ICC Fatou Bensouda membuka penyelidikan atas dugaan kejahatan perang di wilayah Palestina, yang menurutnya akan menyelidiki peristiwa di Tepi Barat, Yerusalem Timur, dan Jalur Gaza yang diduduki Israel sejak Juni 2014.

Kantor Kejaksaan Palestina (OTP) mengatakan kepada Al Jazeera bahwa pihaknya “memantau dan menyelidiki dengan cermat berbagai peristiwa yang berkaitan dengan Situasi di Palestina,” menambahkan bahwa “kerahasiaan merupakan aspek penting dari kegiatan OTP.”

“Oleh karena itu kami tidak secara terbuka membahas secara spesifik terkait penyelidikan yang sedang berlangsung, untuk memastikan keselamatan dan keamanan para korban, saksi, dan semua orang yang berinteraksi dengan Kantor,” kata kantor ini melalui email.

Sejak Karim Khan menggantikan Bensouda sebagai kepala jaksa baru pada 2021, para ahli mengatakan dia enggan melanjutkan penyelidikan.

“[Khan] memperjelas bahwa dia tidak tertarik untuk melanjutkan penyelidikan,” William Schabas, profesor hukum internasional di Universitas Middlesex, mengatakan kepada Al Jazeera.

“Dia dengan sangat jelas menyelaraskan dirinya dengan sikap pro-NATO, pro-Barat. Ini menjadi jelas bagi orang-orang yang bekerja di sana, terutama setelah invasi Rusia ke Ukraina, karena semua energi dialihkan ke sana.”

Pada bulan Maret, ICC mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Presiden Rusia Vladimir Putin atas dugaan kejahatan perang di Ukraina, serta komisaris Rusia untuk hak-hak anak, Maria Alekseyevna Lvova-Belova.

Surat perintah itu dikeluarkan sehari setelah penyelidikan yang didukung PBB menuduh Rusia melakukan berbagai kejahatan perang di Ukraina, termasuk deportasi paksa anak-anak di wilayah yang dikuasainya.

Berbeda dengan perang di Ukraina, “Eropa dan Amerika Serikat tidak ingin pengadilan melakukan apapun terhadap Palestina,” kata Schabas.

Israel telah menolak untuk mengakui yurisdiksi ICC dan menjawab bahwa mereka tidak menganggap kejahatan perang telah dilakukan. Dikatakan tidak akan meluncurkan penyelidikan kriminal atas pembunuhan Abu Akleh, yang ditembak di kepala saat mengenakan helm dan rompi antipeluru dengan tulisan "press" di atasnya.

Upaya untuk memisahkan hukum dan politik dalam mengejar peradilan pidana internasional telah diperumit oleh kurangnya undang-undang pembatasan, atau waktu maksimum yang harus ditempuh oleh jaksa penuntut untuk mengajukan permintaan yang diajukan oleh anggota.

Hal ini mengakibatkan ICC menjadi “institusi yang orientasi politiknya akan ditentukan oleh jaksa,” kata Schabas.

Jika jaksa menolak membuka penyelidikan, negara anggota dapat mengajukan banding. Tetapi dalam kasus permintaan yang tidak dijawab, hanya ada sedikit dasar hukum untuk naik banding.



Salah satu opsi adalah bagi Palestina untuk menjelajah ke wilayah yang belum dipetakan dan mengajukan permohonan untuk mengabaikan penyelidikan, dengan alasan bahwa tanggapan sudah terlambat.

“Kami tidak dapat mengesampingkan bahwa Palestina tidak akan menemukan cara untuk melakukan itu, tetapi belum pernah dilakukan sebelumnya,” kata Schabas.











