Yaman: Tidak akan Ada Gencatan Senjata Tanpa Pencabutan Blokade !

Menurut kantor berita Ahl al-Bayt (AS) - ABNA ,Dewan Tinggi Politik Yaman dalam pernyataan yang dikeluarkan Rabu (30/3/2022) malam mengatakan, "Setiap perdamaian harus dibuat dengan menghormati kedaulatan dan kemerdekaan Yaman. Negara ini berhak mengambil tindakan politik dan militer yang sah untuk membela diri dari setiap agresi".

Juru Bicara Angkatan Bersenjata Yaman Yahya Saree Rabu malam menegaskan bahwa perdamaian tidak akan mungkin terjadi tanpa mencabut blokade terhadap negaranya.

Mohammed Al-Bukhaiti, Anggota Biro Politik Ansarullah Yaman sebelumnya menyatakan bahwa kelanjutan dari gencatan senjata oleh pasukan Yaman tergantung pada pencabutan blokade koalisi Saudi.

Koalisi agresi yang dipimpin Arab Saudi hari Selasa mengklaim akan menangguhkan operasi militer di Yaman, tapi tidak berbicara tentang pencabutan blokade terhadap negara tetangganya itu

Agresi militer koalisi Saudi terhadap Yaman telah memasuki tahun kedelapan tanpa mencapai tujuan militernya. Pada saat yang sama, serangan militer Saudi di Yaman dan blokade ekonomi negara itu telah menyebabkan krisis kemanusiaan yang meluas.(PH)