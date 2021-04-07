Menurut Kantor Berita ABNA, Kementerian Pertahanan Afghanistan, seperti dilansir IRNA, Rabu (7/4/2021), menyatakan 64 anggota Taliban lainnya juga terluka dalam operasi yang dilakukan pasukan Afghanistan di Provinsi Herat, Faryab, Farah, Badakhshan, Kunduz, dan Kandahar.

Basis militer Taliban juga berhasil dihancurkan dalam operasi tersebut.

Pertempuran antara pasukan pemerintah dan Taliban berlanjut di lebih dari 20 provinsi di Afghanistan, di tengah upaya di tingkat nasional dan internasional untuk menyelenggarakan pembicaraan damai di Istanbul, Turki. (RM)